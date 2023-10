Célébration de la campagne “Octobre Rose“ 2023: Discours de Marie Khémesse Ngom Ndiaye, ministre de la Santé et de l’Action sociale - adakar.com

Assemblée nationale, le 31 OCTOBRE 2023



Monsieur le Président de l’Assemblée nationale ; Mesdames et Messieurs Honorables Députés ; Mesdames, Messieurs les Directeurs généraux ;

Mesdames, Messieurs les Directeurs et Chefs de services nationaux ;

C'est avec un grand plaisir que je prends part, ce matin, aux côtés de Monsieur le Président de l’Assemblée nationale , à cette importante manifestation marquant la célébration de la campagne « Octobre rose » ici dans notre auguste institution. Ma joie est d’autant plus grande que cette cérémonie est couplée à une séance de dépistage des cancers féminins, notamment celui du sein et celui du col de l’utérus.

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs Honorables Députés,

Avant de poursuivre mon intervention sur l'édition 2023 de la campagne, permettez-moi, à titre de rappel, d'évoquer brièvement l’histoire d' «Octobre Rose», cette campagne

annuelle de sensibilisation sur le cancer du sein née en 1985 aux

Etats-Unis avant de se développer dans le monde entier.

Depuis cette date, chaque année, du 1er octobre au 31 octobre, de nombreuses actions sont menées dans le but de sensibiliser le public au cancer du sein, d'informer sur l'importance du dépistage précoce, et de récolter des fonds pour la recherche.

Mesdames et Messieurs, Honorables Députés,

Ici au Sénégal, dans une optique d'élargissement du spectre des pathologies ciblées, le mois d’octobre 2023 constitue une période de sensibilisation, d'unité et d'action pour la lutte, non pas seulement du cancer du sein, mais également contre le cancer du col de l’utérus, contre les cancers de façon générale.

Pour réduire leurs impacts, l'information, le soutien, le dépistage et la prise en charge précoces demeurent les armes les plus efficaces.

Pour cette édition 2023, notre pays a fait preuve d'une formidable détermination tout au long de cette campagne. Nous avons constaté un immense engagement de l’ensemble des parties prenantes à travers des activités diverses comme les randonnées pédestres, les conférences, les séances de dépistage, la prise en charge individuelle des cas, pour ne citer que celles-là.

La mobilisation et l’abnégation des prestataires de la santé et des acteurs communautaires ont permis notamment :

● la réalisation de 1 644 activités de sensibilisation ;

● le dépistage de 13 076 femmes sur les cancers du sein et

du col de l’utérus ;

● la prise en charge de 953 lésions précancéreuses du col de l’utérus et de 103 cas suspects de cancer du sein ;

● la vaccination de 1476 filles au HPV 1 et 2.

Mesdames et Messieurs Honorables Députés,

En droite ligne de la vision de Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal, qui ne ménage aucun effort pour offrir à la population sénégalaise un meilleur état de santé et de bien-être social, de multiples stratégies sont actuellement mises en œuvre pour améliorer la prise en charge des patients à travers :

• la subvention des anticancéreux depuis 2016 avec une réduction de plus de 50% des coûts de la chimiothérapie ;

• l’inscription d’une ligne budgétaire d’un milliard 500 000 000 Frs CFA rendant gratuite la chimiothérapie des cas de cancers du sein et du col de l’utérus ;

• l’introduction de la vaccination contre le cancer du col de l’utérus dans le Programme Elargi de Vaccination depuis 2018 ;

• la mise en place d’unités de dépistage et de traitement des lésions précancéreuses du col de l’utérus dans soixante et onze (71) structures sanitaires ;

• la mise en place de 24 appareils de mammographie ;

• la formation de cinq cent (500) prestataires de santé sur le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses du col de l’utérus ;

• la formation achevée de quatorze (14) spécialistes en radiothérapie, et la formation en cours de six (6) autres ;

• l’installation de quatre (04) appareils de radiothérapie dans les structures sanitaires publiques à Dakar et à Touba. Ce dispositif est accompagné par l’allocation d’une subvention de 75% des frais, permettant aux malades de payer les séances à 150 000 FCFA au lieu de 1000 000 ;

• la construction du Centre national d’Oncologie (CNO) de Diamniadio pour un montant de près de 106 milliards de CFA.

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs Honorables Députés,

Octobre Rose se termine, mais notre engagement envers cette cause continue.

Je voudrais dans cette dynamique vous exprimer toutes mes félicitations pour l'engagement de l’Assemblée nationale pour cette grande cause.

Je voudrais inviter les Elus que vous êtes à rester engagés aux côtés de l’Etat.



J'espère que vous examinerez avec bienveillance et voterez à l'unanimité le budget du Ministère de la Santé et de l’Action sociale pour nous doter des ressources nécessaires à la lutte contre la Maladie.

« Restons unis contre les cancers ! ».

Je vous remercie de votre aimable attention.