Affaire profanation d'un corps: la police met quatre individus aux arrêts Publié le mardi 31 octobre 2023 | aDakar.com

Suite à l'affaire qui défraie actuellement la chronique au Sénégal et Kaolack, ou un groupuscule de personne aurait profané la tombe d'un défunt supposé homosexuel et brûlé sa dépouille en public, la police a procédée à l'arrestation de quatre individus impliqué, a-t-on appris ce mardi 31 octobre 2023 de Dakar actu.



Les mis en cause répondront dans les jours suivants devant le procureur de la République près le tribunal de Grande Instance de Kaolack.



Les faits qui se sont déroulés Léona Niassène (commune de Kaolack), a choqué la communauté de Kaolack, impliquant les autorités politiques et religieuses de la région à s'y pencher de près afin d'éviter ce genre de situation à l'avenir dans ce pays.



Pour rappel, après cet acte de profanation, il semblerait que la mère du défunt, Cheikh Fall aurait été mise sous protection par la police à des fins sécuritaires et on décédé comme l'annonçait plusieurs média locaux.



HB