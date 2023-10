UEMOA : 127 réformes, 9 projets au Sénégal examinés en 2022 - adakar.com

L’édition 2023 de la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets de l’UEMOA, qui est la 9ème revue organisée par la Commission de l’UEMOA a eu lieu hier. Elle a été présidée par le Coordonnateur de la Direction générale du Secteur financier. D'après Ange Mancabou, la revue annuelle, qui a été instituée en 2013 par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA avec comme objectif principal de favoriser l'accélération de l'application des réformes, politiques, programmes et projets communautaires au sein de l’Union, a été l’occasion d’examiner 127 réformes et 9 projets au Sénégal en 2022.