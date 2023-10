Un enseignant détourne les 32 millions FCFA de jeunes candidat à l’émigration - adakar.com

Un enseignant détourne les 32 millions FCFA de jeunes candidat à l'émigration
Publié le mardi 31 octobre 2023

Sidy D., enseignant en biologie, a été traduit en justice par Ibrahima K.S. qui voulait faire immigrer aux États-Unis une dizaine de personnes. Poursuivi pour escroquerie portant sur 32 millions francs, le prévenu a écopé de six mois ferme lors de sa comparution hier, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar.

Ibrahima K. S. voulait aider son frère à fouler le sol américain. C’est dans ces circonstances que son ami, Sidy D. lui a fait croire qu’il a obtenu un visa de 10 ans grâce à un de ses amis d’enfance établi aux États-Unis. Ibrahima K. S. a ainsi versé diverses sommes d’argent à l’enseignant pour la délivrance d’une dizaine de visas. Mais, seul le frère d’Ibrahima a obtenu le sésame. Visé pour escroquerie portant sur 32 millions francs, Sidy D. a été présenté hier, au juge du tribunal des flagrants délits de Dakar. Pour atténuer sa responsabilité pénale, le prévenu a confié qu’il était un intermédiaire entre les parties. Concernant le montant du préjudice, le professeur a indiqué avoir encaissé une dizaine de millions qu’il a reversé à son ami établi aux USA, Mor Ngom et à l’épouse de celui-ci. À l’enquête, Ibrahima a déclaré avoir remis 10 passeports au comparant. Des allégations que Sidy D. a rejetées devant le prétoire. « Je n’ai reçu que quatre passeports », a affirmé le père de trois enfants demeurant à Ouest Foire. Par la voix de son avocat, Ibrahima K. S. a réclamé 35 millions francs, à titre de dédommagement. Le parquet a relevé que le montant du préjudice est extrêmement important. Sur ce, il a requis un an d’emprisonnement ferme. Selon les avocats de la défense, si leur client a commis un acte frauduleux, la partie civile en a fait autant. Car celle-ci se chargeait de démarcher les clients et empochait de fortes sommes. Les robes noires ont ainsi sollicité une application bienveillante de la loi. Déclaré coupable d’escroquerie, le prévenu a finalement été condamné à six mois d’emprisonnement ferme et à allouer 33 millions francs à la partie civile.