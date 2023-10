SENEGAL-SPORT-RECOMPENSE / Le chef de l’Etat offre une prime de 5 millions de FCFA à chaque joueur de l’équipe nationale de football des malentendants - adakar.com

SENEGAL-SPORT-RECOMPENSE / Le chef de l'Etat offre une prime de 5 millions de FCFA à chaque joueur de l'équipe nationale de football des malentendants
Publié le mardi 31 octobre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

SENEGAL-SPORT-RECOMPENSE / Le chef de l’Etat offre une prime de 5 millions de FCFA à chaque joueur de l’équipe nationale de football des malentendants

Le chef de l’Etat a décidé d’allouer une prime de 5 millions de FCFA à chacun des joueurs de l’équipe nationale de football des malentendants, médaillée de bronze à la dernière de la coupe du monde, ainsi qu’à l’encadrement et à la délégation officielle.



‘’En reconnaissance de votre campagne réussie, j’ai le plaisir d’allouer une prime de 5 millions de FCFA à chacun de vous : joueurs, membres de l’encadrement et de la délégation officielle’’, a déclaré Macky Sall qui a reçu ce lundi au Palais de la République, l’équipe nationale de football des malentendants, médaillée de bronze, à la dernière Coupe du monde.



Le chef de l’Etat s’est dit ‘’heureux’’ de recevoir les joueurs et l’encadrement après leur ‘’brillant parcours en Coupe du monde des malentendants, parcours couronné par une glorieuse médaille de bronze, une première dans l’histoire de notre football’’.



‘’En vous recevant au Palais de la République, j’ai tenu à vous exprimer toute ma joie et ma satisfaction, et celles de la Nation toute entière’’, a-t-il dit.



Avec cette médaille de bronze, l’équipe des malentendants a conforté sa place ‘’dans l’histoire sportive de notre pays, à côté de nos différentes sélections nationales de football auréolées de gloire : Beach Soccer, équipe A, CHAN, U-20 et U-17’’.



Macky Sall a salué ‘’le parcours remarquable de notre équipe nationale de basket-ball paralympique, médaillée de bronze des premiers Jeux africains de la catégorie’’.



Il a également salué ‘’les performances exceptionnelles du soldat Edmond Sanka’’.



‘’Parachutiste hors-pair, blessé et démobilisé, le soldat Sanka a gardé intact son esprit pugnace, en se consacrant au sport de canoë kayak qui lui a valu, entre autres succès, une médaille de bronze à la dernière Coupe du monde en septembre’’, a-t-il souligné dans son discours transmis à l’APS.



Le soldat Sanka qui est actuellement en préparation à l’étranger pour le tournoi qualificatif aux jeux paralympiques de 2024, a été représenté à la cérémonie par son coach Ousmane Ngoundiane Fall.



Pour le chef de l’Etat, ‘’tous ces parcours lumineux montrent que pour un esprit combatif, le handicap est une condition, mais pas un obstacle’’.



‘’C’est pourquoi, tenant particulièrement à la justice sociale, j’ai établi la Carte d’égalité des chances pour les personnes vivant avec un handicap ; parce que, quelles que soient nos conditions respectives, nous avons tous une humanité commune. Chacun doit avoir la chance de s’épanouir dans la vie’’, a soutenu Macky Sall.