Cérémonie Ballon d'or 2023: Lionel Messi remporte son 8è sacre, Erling Haaland et Kilian M'bapé malchanceux Publié le lundi 30 octobre 2023

© aDakar.com par DR

Football: l`Argentin Lionel Messi et l`Espagnole Alexia Putellas sacrés meilleur joueur et meilleure joueuse 2022 par la Fifa

L’international argentin Lionel Messi a remporté son 8è Ballon d’Or ce lundi 30 octobre 2023 lors de la cérémonie de remise organisée au Théâtre Châtelet de Paris (France).



Pressenti depuis quelques jours sur les réseaux sociaux par des experts du football comme le journaliste Fabrizio Romano, l’Argentin a de nouveau glané son huitième ballons d’or devant le prodige serial buteur de la saison 2022-2023, Erling Haaland et le français Kilian M'bapé.



Pour ce sacre, Lionel Messi a dû remporter la ligue 1 Uber eats, le trophée de champion de la Copa America et la Coupe du monde 2022 au Qatar.



Par ailleurs, cette cérémonie qui regroupe d’autres trophées individuels, a vu le milieu de terrain anglais, Jude Bellingham remporter le trophée Kopa 2023, l’attaquant brésilien du réal Madrid, Vinicius Junior élu joueur le plus impliqué dans les œuvres humanitaires par le trophée Socrates.

Au niveau des gardiens, le trophée Yacine a été attribué pour cette édition au portier argentin Emiliano Martinez, suivie du trophée Gerd Muller remporté par Erling Haaland après un record de 56 buts inscrits cette saison 2022/2023.



Quant aux meilleures équipes, le Fc Barcelone a ´s’est vu attribué le trophée de la meilleure équipe féminine après son sacre en Liga et en champions ligue féminine. Tandis que celui de l’équipe masculin a été décerné à Manchester City suite à la magnifique saison accompli. Le Ballon d'or féminin, lui, est revenu à la joueuse espagnole Aitana Bonmati.



