Fuite du document sur la santé de Ousmane Sonko: Juan Branco révèle l'auteur du post Publié le lundi 30 octobre 2023

© Autre presse par DR

Me Juan Branco en conférence de presse

L'avocat français de Ousmane Sonko, Juan Branco a révélé via sa page X, ex Twitter ce lundi 30 octobre 2023, l'auteur de la diffusion du document officiel sur les réseaux sociaux, impliquant l'arrestation et l'emprisonnement d'Amadou Ba membre du Pastef.



"Un citoyen sénégalais, Amadou Ba, est en garde à vue pour avoir partagé ces documents.

La "justice" considère qu'ils sont de "nature à compromettre la sécurité de l'Etat".

Pourquoi ? Parce qu'ils révèlent qu'un opposant est entre la vie et la mort.

Et que l'Etat le sait.



Extraordinaire aveu.

Je suis à l'origine de la publication de ces documents, dont je n'ai jamais parlé avec Amadou Ba, avec qui je n'ai jamais interagit.

Ils ont été publiés pour montrer que mon client, M. Ousmane Sonko, faisait l'objet d'une persécution majeure.

Mais surtout que l'Etat du Sénégal mentait.

Ce sont ces mensonges qui mettent en danger la sécurité des sénégalais, et non le fait de les exposer.

L'Etat du Sénégal se déshonore en poursuivant ses fils pour les faire taire.

Pour les empêcher de dire la vérité sur ceux qui se sont pris de les diriger.



Nous sommes à quatre mois d'une élection cruciale et M. Ba, comme M. Sonko et les 1500 autres prisonniers politiques entassés à Rebeuss et ailleurs, doivent être libérés.



Il nous faut nous mobiliser.



Partagez. Luttez. Résistez".



