L’appel de solidarité des anciens de Gaston Berger (Wasanar) pour la préservation de la vie d’Ousmane Sonko - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique L’appel de solidarité des anciens de Gaston Berger (Wasanar) pour la préservation de la vie d’Ousmane Sonko Publié le lundi 30 octobre 2023 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Ousmane Sonko, président de PASTEF

Tweet

Nous vivons actuellement des moments qui interpellent notre conscience et notre humanité. Ousmane Sonko, un compatriote Sénégalais, membre de notre communauté, vit actuellement des situations éprouvantes pour sa santé physique, tout au moins. Sa détention marquée par une grève de la faim n'est pas pour rassurer la communauté sanaroise quant aux séquelles et autres risques qui pourraient en résulter.



En tant que communauté de frères et sœurs, tous Alumni de la grande Université Gaston Berger de Saint-Louis, mais, plus largement, de Sénégalaises et de Sénégalais imbus de valeurs cardinales, il est de notre responsabilité, ne serait-ce que morale, d'exprimer et témoigner notre solidarité à l'endroit d'un de nos membres. Nous l'avons toujours fait ; en particulier pour des malades et autres cas graves pour lesquels WaSanar a été informée.



Quelle que soit la diversité de nos opinions politiques ou de nos croyances, nous partageons un profond respect pour la vie et les droits fondamentaux de chaque humain. Nous déférons également la même considération vis-à-vis des institutions de la République, dont la Justice. L'Université publique a mis en chacun de nous ce rapport impérissable à la Nation Sénégalaise.



La préservation de la santé et de la dignité d'un citoyen relève du devoir de l'État. Toute défaillance à ce niveau engage la responsabilité de ce dernier.



Nous lançons un appel à notre frère sanarois Ousmane Sonko de ne ménager aucun effort pour rester en vie! A cet effet, nous sollicitons les autorités religieuses et politiques au nom de notre chère République du Sénégal éternel et de nos valeurs africaines profondément riches d'aider à faire préserver la vie de notre frère et compatriote Ousmane Sonko. Nous vous le demandons pour notre devenir commun dans un pays stable et en paix.



Par conséquent, en tant que Communauté de citoyens Sénégalais, nous lançons un appel à la solidarité, à l'empathie et à la compassion envers Ousmane Sonko, tout en espérant cet appel de dignes fils et de filles de notre Nation que nous sommes, retentisse dans les cœurs de ceux qui détiennent le pouvoir d'agir pour le mieux de tout notre Peuple, au But et à la foi uniques.



Seul le meilleur pour le Sénégal nous motive. Wasanar dispose de toutes les ressources pour contribuer à rechercher ou à agir pour le meilleur du Sénégal. Cependant, dans le contexte actuel, nous parlons de santé; nous parlons de vies humaines.



Engageons-nous à œuvrer pour que nos vertus et nos valeurs africaines ne nous fassent jamais défaut.



Restons solidaires et vigilants. Travaillons ensemble pour que Wasanar puisse continuer à être présente dans la vie de chacun des produits de l'UGB.



Ceci est un fraternel appel à prioriser l'essentiel : la vie humaine.



Le bureau exécutif de Wasanar

Dakar, le 29 octobre 2023