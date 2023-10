SENEGAL-POLITIQUE / Mamadou Diop « Decroix » réitère sa candidature à la présidentielle de 2024 - adakar.com

SENEGAL-POLITIQUE / Mamadou Diop « Decroix » réitère sa candidature à la présidentielle de 2024 Publié le lundi 30 octobre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Le secrétaire général du Parti africain pour la démocratie et le socialisme (AJ/PADS), Mamadou Diop ‘’Decroix’’, a réitéré sa candidature à l’élection présidentielle de février 2024, dimanche, au cours d’une rencontre politique à Nguith, dans la région de Kaffrine (centre).



‘’Je serai candidat à l’élection présidentielle de 2024’’, a lancé M. Diop, en tournée politique dans la région de Kaffrine.



Dans le cadre de cette tournée il s’est rendu à Birkilane, Kaffrine et Malem Hodar pour rencontrer les différents responsables de son parti à la base. Il a bouclé son périple par la localité de Nguith, dans le département, de Malem-Hodar.



‘’Aujourd’hui, ce qu’il faut faire pour l’agriculture, c’est d’utiliser les dizaines de milliards de mètres cubes d’eau renouvelables qu’on a tous les ans, pour que les paysans puissent travailler 12 mois sur 12’’, a-t-il préconisé.



Il dit n’avoir pas les mêmes bases de référence avec ceux qui circulent et qui parlent de l’agriculture.



‘’Ma référence fondamentale, c’est d’arrêter de compter sur trois, quatre mois de pluie pour nourrir un pays comme le Sénégal’’, a-t-il précisé.



Il déclare ne pas être dans des logiques d’alternance, mais plutôt celles d’alternative.



