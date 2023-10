Cérémonie du Ballon d’Or 2023 : Messi ou Haaland, la vérité ce lundi - adakar.com

Cérémonie du Ballon d'Or 2023 : Messi ou Haaland, la vérité ce lundi Publié le lundi 30 octobre 2023

Ballon d’Or africain

La cérémonie du Ballon d’Or se déroulera ce lundi 30 octobre 2023 au Théâtre du Châtelet à Paris (France), pour récompenser de nouveau le meilleur joueur de la saison 2023-2024.



Cette 67è édition semble présenter peu de suspense quant au lauréat, déjà pressenti, Lionel Messi grand favori pour remporter son huitième Ballon d’Or, devant Erling Haaland et Kylian Mbappé, d’après les avis étalés sur la toile numérique par des grands professionnels et experts du football.



Sacré champion de la ligue 1 Uber eats, du trophée de champion de france, de la league cup et une coupe du monde sur la saison 2022-2023, l’argentin, Lionel Messi fait face à l’attaquant norvegien Erling Haaland, qui semble être le joueur le plus heureux aussi de cette saison avec un palmarès comportant, une Emirates FA CUP, une première ligue et une champions ligues avec manchester city. Par ailleurs l’attaquant de Man City a complété sa vitrine avec plusieurs trophées à titre individuel avec notamment, le titre de joueur UEFA et celui de meilleur joueur et meilleur jeune de la saison en première ligue.



D’autres trophées prestigieux seront aussi remis, comme le Ballon d’Or féminin, qui est pressenti par la personne Aitana Bonmati, qui a gagné la Ligue des champions avec le Barça et la Coupe du monde avec l’Espagne. Le trophée Kopa, avec son grand favori, Jude Bellingham, sacré meilleur jeune. Et le trophée Gerd Müller du meilleur buteur, qui sera sans doute attribué à Erling Haaland après un record de 36 buts durant la saison.



