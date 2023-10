Présidentielle 2024 : le PASTEF Italie mobilise 100 millions FCFA pour battre la campagne de Ousmane Sonko - adakar.com

News Politique Article Politique Présidentielle 2024 : le PASTEF Italie mobilise 100 millions FCFA pour battre la campagne de Ousmane Sonko Publié le lundi 30 octobre 2023 | aDakar.com

Le PASTEF, avec sa section de la diaspora de l'Italie, a réussi à collecter 100 millions de francs CFA (environ 168 000 dollars) pour battre la campagne électorale pour la présdentielle 2024 d'Ousmane Sonko, actuellement emprisonné et poursuivant sa grève de la faim, a-t-on appris de Pulse.sn.



Cette initiative a été menée par les dirigeants du mouvement PASTEF Italie, qui visent à investir Ousmane Sonko comme candidat unique de PASTEF à l'élection< de février 2024.



Ce fonds est une réponse au régime de Macky Sall évoquant à quel point le Pastef ne compte pas abandonner son unique candidat Ousmane Sonko. Il s'agit aussi d'une réaction à la détention arbitraire de plus de 1 000 prisonniers politiques au Sénégal, a affirmé Guy Marius Sagna, député sénégalais et membre actif de PASTEF.



Rappelons que Ousmane Sonko est toujours dans un état critique à l'hôpital, et ce afin de réclamer la libération des détenus politiques, ainsi que ses droits à l'Etat du Sénégal.



