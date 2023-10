Situation socio-politique: Boubacar Kamara appelle à un report “consensuel” de l’élection présidentielle 2024 - adakar.com

Situation socio-politique: Boubacar Kamara appelle à un report “consensuel” de l`élection présidentielle 2024

Le leader du Parti pour la construction et la solidarité (Pcs)/Jengu Tabax, Boubacar Kamara, plaide pour un report consensuel de l’élection présidentielle au Sénégal prévue pour le 25 février 2024.



Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, cet opposant politique a exprimé ses préoccupations quant à la "situation de tension" régnant dans le pays et a souligné que cela rendait difficile l’organisation d’une élection présidentielle démocratique et transparente.



Ancien Secrétaire général du ministère des Infrastructures, Boubacar Kamara estime qu’il est impératif de prioriser la restauration du calme dans le pays avant de s’engager dans un processus électoral. Il souligne qu’organiser une élection présidentielle dans ces circonstances pourrait conduire à des conflits et aggraver les tensions politiques.



Pour éviter une éventuelle escalade de la crise, l’opposant appelle les acteurs politiques à travailler en vue d’un report consensuel de l’élection. Il préconise également le renforcement des institutions et la consolidation de la paix pour permettre au processus électoral de se dérouler de manière inclusive et transparente.



Boubacar Kamara conclut en soulignant que la recherche de solutions pacifiques est essentielle pour garantir une élection présidentielle libre et équitable, afin que le vainqueur puisse célébrer une victoire légitime.



