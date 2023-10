Le Sénégal face à la hausse des arnaques via les paiements mobiles - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Le Sénégal face à la hausse des arnaques via les paiements mobiles Publié le lundi 30 octobre 2023 | RFI

© Autre presse par dr

Le Sénégal face à la hausse des arnaques via les paiements mobiles

Tweet

Au Sénégal, le mobile money, ou paiements mobiles, fait partie de la vie quotidienne des gens. Mais il est aussi devenu un outil pour de nouvelles formes de délinquance et de nouvelles arnaques. Illustrations avec une victime et la division spéciale de cybersécurité de la police nationale chargée de lutter contre ce fléau.



Avec notre correspondante à Dakar, Juliette Dubois



Wave, Orange money… Le mobile money fait partie de la vie quotidienne des au Sénégal : paiements, envois d’argent, ces portefeuilles virtuels facilitent la vie, mais ont aussi créé de nouvelles formes de délinquance et de nouvelles arnaques.



Une de celles les plus en vogue est celle dite des « factures impayées ». Les escrocs jouent sur le stress de leurs interlocuteurs. Madame Fall et sa femme de ménage en ont été par exemple victimes.