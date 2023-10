“Homosexuel“ exhumé et brulé: le procureur de Kaolack instruit une enquête contre les auteurs - adakar.com

Publié le lundi 30 octobre 2023 | aDakar.com

"Homosexuel" exhumé et brulé: le procureur de Kaolack instruit une enquête contre les auteurs

Le procureur de la République de Kaolack s'est saisi de l'affaire de l'homosexuel dont la dépouille a été exhumée et brulée par une foule en furie. Il a annoncé l'ouverture d'une enquête.



Les faits ont eu lieu dans la soirée du samedi 28 octobre 2023, à Léona Niassène. Dans un communiqué, le maître des poursuites indique avoir "été informé par le Commissaire Central de Kaolack que des individus non identifiés se sont présentés aux cimetières de Léona Niassène à la recherche de la tombe du défunt C. F. qui y avait été inhumé la veille."



La communication procureur Abasse Yaya Wane évoque la suite de la scène qui s'est déroulée au cimetière de Léona Niassène. "Ayant réussi à identifier sa tombe, ces individus ont tout simplement exhumé son corps, l'ont traîné au dehors avant de le brûler", indique le procureur de la République.



Selon le parquet, "ces actes d'une extrême gravité, relevant de la barbarie, interpellent les autorités et ne peuvent rester impunis."



L'enquête diligentée par le procureur de la République va permettre d'“identifier les auteurs et engager, contre eux, les poursuites pénales prévues par la loi en la matière."



Makhtar C.