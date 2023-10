“Accusation infondée et injustifiée contre le candidat Dr Malick Gackou“: la Coalition Gackou 2024 menace de poursuite judiciaire tout auteur - adakar.com

Contre toute faillite mémorielle, la COALITION GAKOU 2024 rappelle qu'en démissionnant volontairement du gouvernement du Sénégal en 2013,en renonçant aux avantages et privilèges rattachés à l'exercice du pouvoir et en confortant de façon concrète et sans discontinuité son opposition radicale au régime en place, le candidat Dr MALICK GAKOU n'a fait que tourner le dos aux principes, aux mécanismes et aux finalités qui fondent le système politique en cours au Sénégal depuis 2012



La COALITION GAKOU 2024 garde intacte sa légendaire sérénité unitaire et se situe en permanence à des hauteurs où aucun embouteillage n'est envisageable malgré une narration artificielle, des contre-vérités itératives et un verbatim horrible tiré par les cheveux et cousu de fil blanc qui sont l'œuvre de petits spécialistes des opérations de désinformation pour une vaine vulnérabilité du candidat de la coalition



La COALITION GAKOU 2024 qui n' a rien à fouiller dans des poubelles et qui a toujours laissé les poubelles se vider d'elles-mêmes privilégie le débat programmatique au détriment des accusations souillures et des débats de personnes.



La COALITION GAKOU 2024 engage le candidat Dr MALICK GAKOU à porter plainte contre les auteurs d'accusations graves à la recherche de la viralité de contenus mensongers dont il fait l'objet et qui portent gravement atteinte à sa respectabilité et à son honorabilité en tant que candidat et à quelques semaines de la présidentielle du 25 Février 2024.



Cette plainte sera une occasion pour ces porteurs de souillures sans aucune hygiène sociale et sans aucune rigueur cartésienne basée sur un raisonnement logique bien conduit et bien conclu d'apporter les preuves de leurs accusations devant DIEU, devant l'Histoire et devant les Hommes .



La COALITION GAKOU 2024 se réserve désormais sans aucun sentimentalisme le droit et surtout l'obligation de donner une suite judiciaire à toute accusation infondée et injustifiée contre le candidat Dr MALICK GAKOU et met en garde tous ces mercenaires en mission, ces aventuriers alimentaires et ces lâches propagandistes, opportunistes, situationnistes et profitards à la recherche de l'herbe verte à brouter qui placent le curseur sur le mensonge au profit du gain et tous ces spécialistes du brouillard informationnel.



La COALITION GAKOU 2024 renouvelle sa confiance,sa fidélité et sa loyauté au candidat Dr MALICK GAKOU, au Directeur de Campagne l'Honorable Député Maire de GUEDIAWAYE Ahmed Aidara pour la force de leurs convictions et arguments, pour leur constance renouvelée et jamais prise à défaut dans le combat contre le système politique en cours et pour leurs statuts d'hommes de terrain, d'actions , de résultats, de consensus et de large rassemblement .



La COALITION GAKOU 2024 renouvelle l'engagement du candidat Dr MALICK GAKOU à respecter à la lettre la charte de la COALITION YEWWI de de ASKAN WI et renouvelle son soutien indéfectible massif et dense au Président OUSMANE SONKO et à tous nos compatriotes arrêtés.



La COALITION GAKOU 2024 engage le candidat Dr MALICK GAKOU fort de son expérience de 2019 à poursuivre la campagne de collecte de parrains couronnée déjà d'un succès éclatant , la tournée nationale matifiante et densifiante entamée sur toute l'étendue du territoire national et à ne ménager aucun effort pour gagner la présidentielle de 2024 en vue de réorienter l'orientation actuelle,de faire échec aux échecs bien réels dans bien des domaines, de réaliser un redressement productif et un redressement industriel au Sénégal,de RÉCONCILIER,de RÉPARER et de RESTAURER (3R) le SÉNÉGAL par le PROGRAMME ALTERNATIF SUXAALI SENEGAL (PASS)



La COALITION GAKOU 2024 lance un appel au peuple à répondre à l'appel de l'histoire et au rendez-vous du destin et à se situer du bon côté de l'histoire en accordant sa confiance et son soutien au candidat Dr MALICK GAKOU un HOMME D'ÉTAT AUX MAINS PROPRES et sans nul doute le MEILLEUR PROFIL pour le prochain quinquennat.



Pour DIEU, pour la PATRIE et pour la FAMILLE SÉNÉGALAISE la COALITION GAKOU 2024 vaincra.



Vive la République

Vive le Sénégal



La cellule de communication de la COALITION GAKOU 2024