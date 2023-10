Moustapha Faye lance un mouvement pour sortir Kaolack de sa léthargie - adakar.com

Moustapha Faye lance un mouvement pour sortir Kaolack de sa léthargie Publié le lundi 30 octobre 2023

Le Mouvement Social Agir Ensemble pour Kaolack va être officiellement lancé dans les prochains jours, renseigne un communiqué parvenu à Seneweb. Cette association a été fondée par M. Moustapha Faye, natif de Kaolack, travailleur social spécialisé formé à l’Université des Sciences Sociales Appliquées de Bochum en Allemagne.



Selon ses concepteurs, Agir Ensemble pour Kaolack est “un creuset d’hommes et de femmes (jeunes et vieux) intellectuels, commerçants, artisans, artistes, élèves, étudiants, etc, engagés et déterminés ayant un destin commun de mettre sur pied une troisième alternative dont toute la démarche est centrée sur l’humain”. “Un mouvement social fédérateur de toutes les énergies vives de la région pour prendre en main le destin des populations et dont la finalité est de sortir Kaolack de sa léthargie politique, économique, sociale et environnementale”.



L’objectif du Mouvement est de “conscientiser la population Kaolackoise sur la situation alarmante de la région à tout point de vue et de proposer des orientations claires et des perspectives de développement à travers une charte”.



Plus spécifiquement, il s’agira de : de stimuler une prise de conscience à travers la mise en place d’un cadre d’expression et de concertation regroupant l’ensemble des forces vives de la région ; de permettre aux Kaolackois de parler d’une seule et même voix pour la prise en compte et la satisfaction de leurs véritables préoccupations ; de promouvoir les valeurs républicaines et démocratiques ; de faire adhérer la classe politique à la charte qui leur sera proposée au sortir des concertations avec l’ensemble de la population active ; de promouvoir une communication axée sur la responsabilité individuelle et collective, et également sur l’égalité et l’équité sociale pour un développent endogène et inclusif.