Il vend ses terrains pour voyager, il se fait voler 3 millions, un Iphone et des bijoux
Publié le lundi 30 octobre 2023 | Rewmi

Billets de banque

Un élève du nom d’Alioune S. a cambriolé son hébergeur qui venait de vendre ses terrains pour financer son voyage en Europe. Jugé pour vol commis la nuit, le prévenu s’est vu infliger une peine de deux ans, dont trois mois ferme.

Domicilié aux Parcelles Assainies, Moussa C. a hébergé Alioune S. par solidarité. Les deux hommes partageaient la même chambre. Mais, Moussa C. projetait de voyager en Europe. C’est sur ces entrefaites qu’il a vendu ses terrains pour réaliser son rêve.

Malheureusement, il s’est fait cambrioler par Alioune S. qui a emporté 3 millions francs, un Iphone XR et deux bracelets en argent. Après son acte malsain, l’élève, âgé de 19 ans, est allé faire la fête en compagnie de ses amis. Saisis d’une plainte de la victime, les éléments du commissariat des Parcelles Assainies ont interpellé le malfaiteur dans un appartement, sis à Tivaoune Peulh. Lors de son audition, Alioune a plaidé coupable. Il a informé avoir loué l’appartement moyennant 30.000 francs la journée.

Des aveux que le prévenu a réitérés à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Alioune a ajouté avoir séjourné dans l’appartement pendant presque un mois. La déléguée du procureur a réclamé deux ans, dont six mois ferme contre le prévenu. À l’en croire la partie civile voulait utiliser les 3 millions francs pour financer son voyage. Prenant la parole, Me Diallo a admis que le prévenu a tort sur toute la ligne. L’avocat de la défense a toutefois demandé au tribunal d’accorder le pardon à son client. « J’ai pitié pour sa maman. Elle n’a que ses yeux pour pleurer », a fait remarquer le conseil. Rendant sa sentence, le juge a infligé une peine de deux ans, dont trois ferme au prévenu.