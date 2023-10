SENEGAL-ECONOMIE-INFRASTRUCTURES / Les travaux du nouveau marché aux poissons de Thiès realisés à 95% (PM) - adakar.com

SENEGAL-ECONOMIE-INFRASTRUCTURES / Les travaux du nouveau marché aux poissons de Thiès realisés à 95% (PM) Publié le lundi 30 octobre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

Amadou Ba

Les travaux de construction en cours du marché aux poissons de Thiès ont été réalisés à 95%, a indiqué dimanche le Premier ministre Amadou Bâ.



« Le gros œuvre est terminé à 95% [et] vous avez pris l’engagement de livrer le marché fini au mois de décembre », a dit le chef du gouvernement, en s’adressant aux personnes en charge des travaux, lors d’une visite de cette infrastructure en chantier.



Amadou Ba a ajouté qu’il va demander « au ministre des Pêches de veiller à ce que le délai soit respecté ».



Ce marché aux poissons en construction est situé près de l’ISEP [Institut supérieur d’enseignement professionnel], à la sortie de Thiès, sur la route de Tivaouane.



Il devrait compter deux compartiments d’une superficie globale de 2400 mètres-carrés et d’une capacité de 200 étals chacun. Ils sont dédiés respectivement à la vente au détail et en gros.



S’y ajoutent, en annexe, deux chambres froides d’une capacité de production journalière de 40 tonnes chacune, ainsi qu’un espace de restauration.



Un bâtiment à un étage abritera l’administration du marché, délocalisé, afin de désengorger le marché central de Thiès.



Après le gros œuvre, restent la charpenterie et la couverture, les travaux de finition, à savoir la plomberie, l’électricité, la menuiserie et le carrelage.



Amadou Bâ a souligné la modernité de ce marché en construction, doté d’un site d’hébergement pour accueillir les mareyeurs, camionneurs et autres acteurs qui viennent de loin.



Ce « marché d’éclatement » situé non loin de l’axe nord de la ville de Thiès est un outil intégré, a-t-il relevé.



Il a aussi noté pour s’en féliciter le fait que l’entreprise en charge des travaux a recruté « dans son voisinage immédiat ». Ce qui fait profiter aux riverains de l’infrastructure des « externalités positives » de cet investissement consenti par l’Etat.