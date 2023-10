Alassane Ouattara s’est entretenu avec Macky Sall à Abidjan - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie Alassane Ouattara s’est entretenu avec Macky Sall à Abidjan Publié le lundi 30 octobre 2023 | Agence de Presse Africaine

© Présidence par DR

Diplomatie: Alassane Ouattara et Macky Sall saluent les excellentes relations entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal

Tweet

Le chef de l’État sénégalais, Macky Sall, effectue une visite d’amitié et de travail en Côte d’Ivoire.



Le président ivoirien, Alassane Ouattara, s’est entretenu ce samedi 28 octobre 2023, à sa résidence, à Cocody Riviera Golf, dans l’Est d’Abidjan, avec son homologue sénégalais, Macky Sall, qui effectue une visite d’amitié et de travail en Côte d’Ivoire.



M. Ouattara s’est réjoui d’accueillir son « jeune frère », le président Macky Sall, à Abidjan et a salué les liens particulièrement étroits entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal ainsi que les relations d’amitié et de fraternité qui le lient à son homologue sénégalais.



Il a, par ailleurs, souligné la convergence de vues entre les deux pays sur plusieurs sujets d’intérêt commun. Le président Ouattara a souligné avoir évoqué avec Macky Sall la situation dans la sous-région et sur le continent africain ainsi que les sujets internationaux.



Pour sa part, le président Macky Sall s’est dit honoré d’effectuer cette visite en Côte d’Ivoire pour échanger avec le président Alassane Ouattara sur plusieurs sujets majeurs qui intéressent ces deux pays ouest-africains.



Macky Sall a assuré de la parfaite entente entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal depuis l’époque des Pères fondateurs, les présidents Félix Houphouët-Boigny et Léopold Sédar Senghor. Il s’est réjoui du renforcement de la coopération entre les deux pays depuis l’accession à la magistrature suprême du président Ouattara.



Le président sénégalais a souligné la nécessité de poursuivre les consultations entre les deux pays, au plus haut niveau, sur les questions économique, politique et de l’intégration régionale à travers l’Uemoa, la Cedeao et l’Union Africaine, en vue de renforcer davantage les relations de coopération.



Cette visite intervient à quelques mois de l’élection présidentielle au Sénégal. Macky Sall s’est réjoui d’être à Abidjan, une grande ville qui se métamorphose en matière de développement et d’urbanisme.



A cette rencontre, a pris part le vice-président de la République, M. Tiémoko Meyliet Koné, ainsi que le ministre-directeur de Cabinet du président ivoirien, M. Fidèle Sarassoro, le ministre des Finances et du Budget, M. Adama Coulibaly, et la secrétaire générale adjointe de la présidence, Mme Masséré Touré-Koné.