News Politique Article Politique "Le Sénégal ne peut pas supporter une élection présidentielle dans quatre mois", (opposant) Publié le lundi 30 octobre 2023

Mobilisation de la Plateforme des forces vives de la Nation (F24)

Dakar, le 12 mai 2023 - La Plateforme des Forces vives de la Nation (F24) a mobilisé, ce vendredi, à la Place de la Nation, contre la candidature probable du président Macky Sall à l`élection présidentielle du 25 février 2024.

Au Sénégal, l'élection présidentielle est prévue le 25 février 2024. Mais, pour le leader du Parti pour la construction et la solidarité (Pcs) / Jengu Tabax, Boubacar Kamara, repris par Les Echos, toutes les conditions ne sont pas réunies pour la tenue dudit scrutin.



Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l'opposant est d'avis que "le Sénégal ne peut pas supporter une élection présidentielle dans quatre mois." Dans son argumentaire, l'ancien directeur général des Douanes sénégalaises met en avant la situation politico-sociale. Dans ce sens, il pense "qu'il y a plus urgent pour le Sénégal qu'une élection. Ce qu'il faut, c'est travailler à faire revenir le calme dans le pays."



Pour ce faire, suggère-t-il, "il faut éviter au pays d'entrer dans une spirale négative de laquelle il sera très difficile de sortir." "Ma conviction est que le Sénégal n'est pas prêt et ne pourra pas supporter une élection présidentielle dans quatre mois, au regard de la tension dans le pays", insiste-t-il.



Avant d'ajouter : "Nous devons travailler à faire revenir la paix pour permettre à la Justice de pouvoir travailler sereinement." L'opposant invite par conséquent les acteurs politiques "à se parler" pour aller vers un report consensuel. "La responsabilité leur incombe", souligne Boubacar Kamara.