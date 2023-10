Francophonie: la langue française prend ses quartiers au château de Villers-Cotterêts - adakar.com

La Cité internationale de la langue française ouvre ses portes à Villers-Cotterêts dans le département de l’Aisne, est inaugurée ce lundi 30 octobre par le chef de l'État. Emmanuel Macron a choisi l’ancien château de François 1er où fut signée en 1539 l’ordonnance du même nom pour abriter cette cité d’un nouveau genre. C’est et ce sera le seul grand chantier du chef de l’État.



À grands frais, plus de 200 millions d’euros, Emmanuel Macron a fait d’une ruine un lieu moderne, pour raconter l’histoire de cette langue qui fut imposée au pays par François Ier, puis à une partie du monde par l’aura culturelle de la France – le siècle des Lumières –, puis par la colonisation.



Dans un parcours pédagogique, ludique, interactif, avec beaucoup d’écrans, les visiteurs vont pouvoir appréhender cette histoire, à la fois politique et linguistique, qui fait du français une affaire d’État, le symbole du centralisme, et l’illustration de la plasticité de la langue qui ne cesse d’évoluer et de s’inventer dans le temps et dans la géographie.