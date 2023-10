Sénégal: à Dakar, l’avenue Macky Sall baptisée en présence du président - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Sénégal: à Dakar, l’avenue Macky Sall baptisée en présence du président Publié le lundi 30 octobre 2023 | RFI

© aDakar.com par PMD

Remise du rapport du Haut Conseil du Dialogue Social (HCDS) au chef de l`État

Dakar, le 7 octobre 2023 - Le Haut Conseil du Dialogue Social (HCDS) a remis son rapport au président de la République. Tweet

Au Sénégal, une avenue du Plateau – le quartier central de Dakar – a été officiellement renommée avenue du président Macky Sall, lors d’une cérémonie tenue dimanche 29 octobre. Cette avenue part de la gare du Train express régional et rejoint la gare du Bus Rapid Transit, deux grands projets du chef de l’État et président sortant.



Avec notre correspondante à Dakar, Théa Ollivier



L’avenue rebaptisée au nom du président Macky Sall portait, jusque-là, le nom de Louis Faidherbe, général et administrateur colonial au Sénégal au XIXe siècle. Le changement de nom est donc un acte à valeur pédagogique, selon l’actuel président de la République, qui s’est exprimé :