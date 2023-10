Alain Foka: « quand on est black il faut mettre son adversaire KO pour être sûr d’être déclaré vainqueur » - adakar.com

Alain Foka: « quand on est black il faut mettre son adversaire KO pour être sûr d'être déclaré vainqueur » Publié le dimanche 29 octobre 2023

Francis Ngannou s`incline devant Tyson Fury

L’incompréhension. Voilà on peut qualifier la réaction sur les réseaux sociaux après que Tyson Fury a été déclaré vainqueur devant Francis Ngannou.



D’ailleurs le journaliste Alain Foka va d’ailleurs plus loin, il qualifie la décision des juges de honte estimant qu’il n’ont pas du regarder le même combat.



"Quelle honte cette victoire donnée à Tyson fury!!! Je ne sais pas si les juges ont regardé le même combat que nous. Ils ont vu qui est allé au tapis et à pris des coups. Qui paie commande n’est ce pas? une frustration de plus. Mais, Francis Ngannou a été magistral et très classe. Chacun ce soir sait qui était le patron sur le ring. « la vérité c’est comme les fesses. Qu’on les aime ou les déteste on finit par toujours par s’asseoir avec »