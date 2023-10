Diplomatie: Alassane Ouattara et Macky Sall saluent les excellentes relations entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal - adakar.com

Publié le samedi 28 octobre 2023 | aDakar.com

© Présidence

Diplomatie: Alassane Ouattara et Macky Sall saluent les excellentes relations entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal

Le président ivoirien Alassane Ouattara s’est entretenu le samedi 28 octobre 2023 à Abidjan avec son homologue sénégalais Macky Sall qui a effectué une visite de travail et d’amitié en Côte d’Ivoire.



Au cours de cet entretien, les deux chefs d’État ont salué les " excellentes relations et la parfaite entente " entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal, rapporte une note d’information de la présidence ivoirienne consultée par Abidjan.net.



Par ailleurs, la note apprend que les deux hommes ont également évoqué des sujets régionaux et internationaux.

L.Barro