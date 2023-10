Rencontre entre Macky Sall et Macron à l’Elysée : La coopération bilatérale au cœur des échanges - adakar.com

Rencontre entre Macky Sall et Macron à l'Elysée : La coopération bilatérale au cœur des échanges Publié le samedi 28 octobre 2023 | Le Quotidien

© Autre presse par DR

Le Président Macky Sall a été reçu à l’Elysée hier par son homologue français, Em­manuel Macron. Selon le service de communication de la Présidence, «l’échange entre les deux présidents a porté sur des questions de coopération bilatérale dont le Ter est aujourd’hui une des figures emblématiques». La même source renseigne qu’ils «ont également échangé sur des sujets d’intérêt commun, africains et internationaux, et sur le suivi du Sommet de Paris pour un nouveau Pacte financier mondial». Dans une note, la Présidence rappelle que «ce sommet s’est tenu les 22 et 23 juin 2023 à Paris et a réuni 32 pays dont le Sénégal, 27 organisations internationales et institutions financières, ainsi que 54 représentants de la Société civile».



L’objectif de la rencontre, ajoute le communiqué, «était de proposer des pistes de réforme du système financier international et d’amélioration de la protection des biens publics mondiaux, de préserver la planète et de garantir aux plus pauvres des financements à faible coût».

Par D. KANE – dkane@lequotidien.sn