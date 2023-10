Préparation CDM U17: Les lions du Sénégal en confiance pour la compétition en Indonésie. - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Préparation CDM U17: Les lions du Sénégal en confiance pour la compétition en Indonésie. Publié le samedi 28 octobre 2023 | aDakar.com

© Autre presse par DR

L`équipe nationale U17 du Sénégal

Tweet

L'équipe du Sénégal U17 se sent de plus en plus confiante après une série de deux victoires sur trois lors de leurs différents matchs de préparation pour la coupe du monde U17 qui débutera en novembre prochain en Indonésie.

Après un nul contre la Russie et une large victoire contre le Panama le 23 octobre, les poulains de Sérigne Saliou Dia ont empoché une deuxième victoire ce samedi à Antalya en Turquie en battant 3 buts à 1 l'Ouzbékistan.

Une série de victoires qui fait croître en confiance les sénégalais pour cette nouvelle aventure mondiale, dont ils espèrent aller plus loin qu'en 2029 après s'est fait sortir par l'Espagne en huitièmes de finale.

Par ailleurs, au cours de ces préparatifs, le jeune buteur, Amara Diouf, semble bien s'amuser et poursuit toujours sa meilleure forme avec deux buts déjà signé en compagnie de son équipier Oumar Sall qui affiche un compteur de trois buts en 3 matchs.



Rappelons que, le Sénégal partage la même poule avec le Japon, la Pologne et l'Argentine dans cette compétition qui s'ouvre le 10 novembre et s'achève le 2 décembre 2023.



HB