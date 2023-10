Manifestation à l’UCAD: Un étudiant arrêté à Dakar pour appel à l’insurrection - adakar.com

Manifestation à l'UCAD: Un étudiant arrêté à Dakar pour appel à l'insurrection Publié le samedi 28 octobre 2023

Un étudiant du nom de B. Tine, de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), a été arrêté discrètement jeudi dernier par la Section de recherches (Sr) de Dakar, pour "appel à l'insurrection", a-t-on appris ce samedi 28 octobre 2023, de Seneweb.



Dans un climat fragilisé par les situations politiques et celle de l'enseignement supérieur quant à la lenteur des reprises de cours sur l'UCAD, le mis en cause tentait de revolter ces compagnons à travers des notes vocales dans lesquelles il incitait ses camarades étudiants à "paralyser le pays", allant même jusqu'à évoquer le recours à la violence.



Son arrestation intervient dans un contexte de tensions et de mouvements étudiants au Sénégal, mettant en lumière les défis auxquels sont confrontées les autorités dans la gestion des manifestations et des appels à l'insurrection.



Bassirou Tine restera en garde à vue pendant l'enquête en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'affaire et les éventuelles poursuites judiciaires qui en découleront.