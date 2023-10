Horreur à Niakhar : Un bébé de 1 mois égorgé par un homme non identifié - adakar.com

Publié le samedi 28 octobre 2023

Horreur à Niakhar : Un bébé de 1 mois égorgé par un homme non identifié

La commune de Niakhar, dans le département de Fatick, est plongée dans l'effroi suite au meurtre d'un bébé de sexe féminin âgé d'un mois, indique ce samedi Seneweb.



L'incident tragique s'est produit dans le quartier Khdodjlème vendredi dernier.

Un homme non identifié, décrit comme souffrant de troubles mentaux, a pénétré dans la maison de la famille vers 7 heures du matin. Il aurait ensuite attaqué la mère du bébé en l'absence de son mari, avant de s'en prendre au nourrisson.



Après avoir commis cet acte odieux, le présumé meurtrier s'est retranché dans la cuisine de la maison, armé d'un couteau. Les voisins, horrifiés par la scène, ont pris d'assaut la maison et ont lynché l'agresseur avant de le remettre aux autorités de la Gendarmerie de Fatick.



Le chef du village de Niakhar, Latyr Diouf, a exhorté la population à la vigilance, rappelant qu'un enlèvement suivi du meurtre d'un bébé d'un an avait eu lieu en 2020. Il a souligné l'importance de signaler tout comportement suspect ou la présence d'étrangers dans la communauté pour renforcer la sécurité de la région.