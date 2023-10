Sénégal: des centaines de manifestants marchent pour la libération des détenus d’opinion - adakar.com

Sénégal: des centaines de manifestants marchent pour la libération des détenus d'opinion Publié le samedi 28 octobre 2023 | RFI

Sénégal: des centaines de manifestants marchent pour la libération des détenus d`opinion

Selon les associations et organisations de défense des droits de l’homme, les détenus d'opinion au Sénégal seraient encore plus de 1 000 depuis les violentes manifestations de l’opposition en juin 2023. Depuis, les rassemblements avaient été systématiquement interdits. Ce vendredi 27 octobre, c’était donc la première fois depuis le mois de mai qu’une marche de partisans de l'opposition était autorisée.



Avec notre correspondante à Dakar, Léa-Lisa Westerhoff



Après une autorisation délivrée tardivement par les autorités, ils étaient plusieurs centaines – entre 300 et 500 Sénégalais – venus répondre à l'appel du mouvement des Forces vives du Sénégal F24, un collectif qui regroupe des dizaines d'organisations politiques et de défense des droits de l'homme.