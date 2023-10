Hors Nigéria, Dangote Cement réalise une perte de 61,5 millions USD à fin septembre 2023 - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Hors Nigéria, Dangote Cement réalise une perte de 61,5 millions USD à fin septembre 2023 Publié le samedi 28 octobre 2023 | .sikafinance.com

© Autre presse par DR

Hors Nigéria, Dangote Cement réalise une perte de 61,5 millions USD à fin septembre 2023

Tweet

Au cours des 9 premiers mois de 2023, le chiffre d'affaires du groupe Dangote Cement sur ses marchés africains (hors Nigéria) a plus que doublé pour s'établir à 588,2 milliards de nairas (soit environ 665 millions de dollars) contre 288 milliards de nairas à la même période en 2022, selon le rapport trimestriel que vient de publier le groupe cimentier. Cette performance est en lien avec la hausse (+15%) des ventes de ciment et de clinker (8,4 millions de tonnes contre 7,3 millions en 2022) dans ces pays.



Au Sénégal, par exemple, les ventes de Dangote Cement ont connu une progression de 67% à 1,2 million de tonnes entre janvier et septembre 2023, soutenues par des projets d'infrastructure en cours, notamment le projet routier Diam Niadio-Mbour-Kaolack. L'activité du cimentier a également connu une embellie au Congo où ses ventes ont crû de 60,5%, au Ghana (+15,5%) et au Cameroun.