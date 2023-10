Diplomatie : le président sénégalais Macky Sall attendu ce samedi à Abidjan pour une visite de travail ( Officiel) - adakar.com

Le président sénégalais Macky Sall est attendu ce samedi à Abidjan pour une visite d'amitié et de travail, a appris Abidjan.net de source officielle dans la capitale économique ivoirienne.



Selon la présidence ivoirienne, le président sénégalais aura un entretien à 13 heures

( heure locale et GMT) avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara à la résidence présidentielle à la Riviera Golf dans l'Est d'Abidjan.





