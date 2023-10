diffusion des données personnelles de Monsieur Ousmane SONKO: Le collectif des avocats du leader rappelle à l’État son obligation de protéger la vie et la santé d’Ousmane SONKO - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique diffusion des données personnelles de Monsieur Ousmane SONKO: Le collectif des avocats du leader rappelle à l’État son obligation de protéger la vie et la santé d’Ousmane SONKO Publié le vendredi 27 octobre 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par BL

Conférence de presse des avocats d`Ousmane Sonko

Dakar, le 30 juillet 2023 - Le collectif des avocats d`Ousmane Sonko a tenu, ce dimanche 30 juillet 2023, une conférence de presse, avec la présence surprise Juan Branco. Tweet

Le collectif des avocats du leader du pastef, Ousmane Sonko a lancé un rappel à l'ordre à l'Etat du Sénégal sur son obligation de de protéger la vie et la santé d'Ousmane SONKO au détriment d'une protection de ses données ayant fuitée hier jeudi 26 octobre 2023, impliquant ainsi des poursuites judiciaires contre les concernés, a-t-on appris via un communiqué rendu public ce vendredi.





COLLECTIF DES AVOCATS DE MONSIEUR OUSMANE SONKO

COMMUNIQUE A L’ATTENTION DE LA PRESSE NATIONALE ET INTERNATIONALE, DE l’OPINION PUBLIQUE NATIONALE ET INTERNATIONALE

Par un communiqué de presse daté du 26 octobre 2023, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors-Classe de Dakar a informé l’opinion de l’ouverture prochaine d’une enquête en rapport avec la diffusion des données à caractère personnel de Monsieur Ousmane SONKO.

Le Collectif de défense rappelle à l’attention du Procureur de la République que le détenu Ousmane SONKO n’est pas demandeur d’une protection de ses données personnelles par l’État du Sénégal dans le cadre d’une politique pénale à géométrie variable.

Le Pool d’Avocats de Monsieur Ousmane SONKO constate en effet que le Procureur de la République s’est illustré par son indifférence lorsque les données personnelles du même Ousmane SONKO, les photos et vidéos de son enlèvement, les images de ses effets personnels, avaient été largement publiées et partagées à son insu dans des sites internet qui lui sont manifestement hostiles, le 29 mai 2023.On l’a vu ainsi photographié et filmé, alors qu’il était entre les mains des gendarmes.

Le Pool d’Avocats constate également qu’au moment où le communiqué du Parquet était rendu public ce 26 Octobre 2023, l’administration refusait et continue de refuser d’exécuter une décision de justice, en portant atteinte aux droits civiques, crime prévu par l’article 106 du Code Pénal, sans information judiciaire à ce jour ouverte par le Parquet.

Le Collectif demande plutôt à l’État de tirer les conséquences de la situation sanitaire extrêmement grave et préoccupante de Monsieur Ousmane SONKO.

Le Collectif de défense rappelle à l’État son obligation de protéger la vie et la santé des personnes privées de liberté et, en particulier, de Monsieur Ousmane SONKO, dont la situation sanitaire se dégrade de jour en jour, ce qui est connu des autorités exécutives et judiciaires.

Fait à Dakar, le 27 octobre 2023