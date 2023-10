État de santé de Ousmane Sonko: le Procureur ouvre une enquête pour identifier les personnes impliquées dans la publication d’une correspondance alertant le ministre de la Justice - adakar.com

État de santé de Ousmane Sonko: le Procureur ouvre une enquête pour identifier les personnes impliquées dans la publication d'une correspondance alertant le ministre de la Justice
Publié le vendredi 27 octobre 2023

Le retour de Ousmane Sonko à la prison de Sébikotane « est imminent ».

Le Procureur de la République a annoncé une enquête après la publication sur les réseaux sociaux d'un document, une lettre du Directeur de l'Administration territoriale adressée au garde des Sceaux, Me Aïssata Tall Sall, alertant sur la dégradation de l'état de santé d'Ousmane Sonko.



Dans son communiqué, le maître des poursuites évoque la violation des droits du détenu Ousmane Sonko avec le dévoilement d'une partie de son dossier médical, notamment les diagnostics du médecin traitant qui le suit à l'Hôpital Principal de Dakar.



"Il a été relevé la diffusion, sur des supports de communication, d'une correspondance administrative et interne émanant de la direction de l'Administration pénitentiaire et adressée à Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.



Outre la violation des droits du détenu, ces faits d'une particulière gravité constituent toute une panoplie d'infractions relatives à la diffusion de données à caractère personnel", indique le procureur de la République Abdou Karim Diop dans un communiqué.



L'enquête lancée par le procureur de la République va permettre d'identifier l'ensemble des personnes en cause dans la divulgation sur les réseaux sociaux de la correspondance adressée au Garde des Sceaux.



"Face à cette situation, le Procureur de la République a ordonné immédiatement l'ouverture d'une enquête pour identifier les auteurs de cette publication et toutes personnes impliquées aux fins d'engager des poursuites judiciaires à leur encontre", poursuit le Parquet.



Depuis plusieurs jours, les avocats d'Ousmane Sonko ne cessent d'alerter sur la dégradation accrue de son état de santé. En début de semaine, le coordonnateur du Pool d'avocat d'Ousmane Sonko confirmait dans un communiqué que le leader de PASTEF était entré dans le coma après avoir repris sa grève de la faim.



Makhtar C.