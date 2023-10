État de santé de Sonko : L’alerte de la Dap - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé État de santé de Sonko : L’alerte de la Dap Publié le vendredi 27 octobre 2023 | Le Quotidien

© Autre presse par DR

Le retour de Ousmane Sonko à la prison de Sébikotane « est imminent ».

Tweet

Le nouveau Dg de l’Administration pénitentiaire, Colonel Abdoulaye Diagne, a adressé une note à la nouvelle ministre de la Justice pour porter à son attention l’état dégradant de la santé de Ousmane Sonko. Dans son courrier, Colonel Diagne fait, entre autres, état d’«une forte fièvre, à 40 degrés, accompagnée de frissons et de vomissements».



Par Justin GOMIS – L’état de santé du leader de l’ex-parti Pastef ne cesse de se dégrader. La situation est même alarmante et préoccupe les autorités de l’Adminis­tration pénitentiaire. Cette fois-ci, c’est le Colonel Abdoulaye Diagne, le tout nouveau Direc­teur général de l’Adminis­tration pénitentiaire, qui sonne l’alerte en adressant une note d’information à la Garde des sceaux, ministre de la Justice, Me Aïssata Tall Sall, sur l’état de santé de Ousmane Sonko. Ce dernier a, en effet, repris sa grève de la faim depuis quelques jours, en guise de solidarité avec les détenus «politiques», qui observaient la diète et qui se plaignaient ainsi de leurs conditions de détention.



«J’ai l’honneur de vous rendre compte de la situation médicale du détenu particulièrement signalé Ousmane Sonko, en Service de réanimation de l’hôpital Principal de Dakar depuis le 17 août 2023», mentionne le Colonel Abdoulaye Diagne, nouveau Dg de l’Admi­nis­tration pénitentiaire, dans son courrier adressé à la nouvelle ministre de la Justice, Me Aïssata Tall Sall, d’emblée.



D’après le Directeur général de l’Administration pénitentiaire, «depuis quarante-huit (48) heures, le susnommé présente une fièvre à 40 degrés avec frissons et vomissements, le tout accompagné de pertes de connaissance ayant nécessité des soins de réanimation».



A en croire le Colonel Abdoulaye Diagne, «la cause de la fièvre n’est pas encore connue, malgré un bilan biologique, et une antibiothérapie probabiliste a été démarrée».



Le Directeur général de l’Administration pénitentiaire tient aussi à indiquer qu’«en dehors des épisodes de pertes de connaissance, monsieur Ousmane Sonko tient des propos délirants et incohérents». Et malgré tout, «il exprime le souhait de retourner à la Maison de correction de Sébikotane, malgré son état de santé délicat, qui nécessite d’après le médecin-chef de l’Admi­nistration pénitentiaire, son maintien dans un service de réanimation». «Nous continuerons à suivre de près cette affaire et à rendre compte de son évolution», a conclu le Colonel Diagne.



Dans une récente sortie, un des avocats de Ousmane Sonko, Me Ciré Clédor Ly en l’occurrence, avait interpellé le chef de l’Etat et les chefs religieux du pays sur l’état de santé dégradant de son client. Et il soutenait, au nom du détenu malade Ousmane Sonko, que ce dernier souhaitait retourner à la prison de Sébikotane, malgré son état de santé. Et la robe noire poursuivait en indiquant que le patient Sonko ne voudrait pas que si l’irréparable se produisait, que les autorités de l’Etat n’en fasse porter la responsabilité aux autorités de l’hôpital Principal.