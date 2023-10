Présidentielle 2024: le Khalife général des Mourides ferme ses portes aux hommes politiques et candidats - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Présidentielle 2024: le Khalife général des Mourides ferme ses portes aux hommes politiques et candidats Publié le vendredi 27 octobre 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par DF

Serigne Bassirou Abdou Khadre, porte parole du Khalife des mourides

Tweet

C’est une communication de Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, porte-parole du Khalife général des Mourides qui fait savoir aux hommes politiques l’indisponibilité du saint homme dans ce contexte politique caractérisé par la précampagne en direction à l’élection présidentielle du 25 février 2024.



Après avoir interdit l’activité politique dans la cité religieuses de Touba il y a quelques mois, le Khalife général des Mourides fait savoir aux candidats ou acteurs politiques qui voudraient lui rendre visite son indisponibilité.



"Le Khalife général des Mourides a dit qu’il a du travail. Il veut faire comprendre à tous, que pour les périodes qui viennent, qu’on le laisse en paix", a indiqué son porte-parole Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké lors d’une rencontre à Touba avec les responsables Mourides ayant en charge l’application des directives du Khalife.



Le porte-parole assure également qu’en direction de l’élection présidentielle du 25 février 2023, la prière du Khalife général des Mourides "c’est que celui qui sera choisi président soit le bon choix pour le pays".



Au cours de cette même rencontre, le porte-parole du Khalife général des Mourides est revenu sur la délocalisation des bureaux de vote de Touba qui avait été décidée par le Khalife général des Mourides.



Ainsi après des concertation avec les autorités,le chef de l’État et le ministre de l’Intérieur et devant la difficulté d’exécuter cette décision d’ici la présidentielle du 25 février 2024, le Khalife général des Mourides de surseoir à l’application de la mesure.



"Les autorités avaient étudié l’impact de la décision et se sont rendus compte que cela pourrait générer des soucis dans l’organisation de l’élection. Parce que chaque citoyen a son lieu de vote inscrit sur sa carte d’identité. Et dont, puisque c’est serré, le Khalife a décidé d’y surseoir pour cette année. Donc que les choses soient laissées telles quelles et après les élections ont se penchera sur sa mise en oeuvre",a expliqué Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké.



Makhtar C.