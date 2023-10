Immigration clandestine: la marine royale marocaine intercepte 274 migrants ce jeudi - adakar.com

Immigration clandestine: la marine royale marocaine intercepte 274 migrants ce jeudi Publié le vendredi 27 octobre 2023

© Autre presse par DR

Une pirogue de migrants échoue sur la corniche-ouest de Dakar

La marine royale marocaine a procédé à l'interception d'une pirogue comportant 274 migrants ce jeudi 26 octobre 2023 au sud de Dakhla, a-t-on appris via twitter du média marocain Med1News.



En provenance du Sénégal et engagée sur la méditerranée depuis six jours, l'embarcation de fortune comptait 200 Sénégalais, 3 Guinéens, 2 Maliens et un Sierra-léonais. Par ailleurs, les autorités policières ont relevé deux corps parmi ces nouveaux arrivants.

Rappelons qu' après l'Espagne et l'Italie, le Maroc est le troisième point de chute des migrants en cette période de flux migratoire.



HB