Présidentielle 2024 - Malick Gackou : ''si je ne suis pas qualifié au second tour, je soutiendrai le candidat de Yewwi Askan Wi''

Présidentielle 2024 - Malick Gackou : ''si je ne suis pas qualifié au second tour, je soutiendrai le candidat de Yewwi Askan Wi'' Publié le jeudi 26 octobre 2023

C'est une profession de foi que le candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024, Malick Gackou a publiée, ce jeudi pour réaffirmer sa position marquée au sein de l'opposition.



Le leader du Grand Parti assure que dans l'éventualité d'un second tour, il va soutenir le candidat issu de Yewwi Askan Wi qui va se qualifier.

"Je participe à cette présidentielle pour la gagner et matérialiser mes ambitions pour le Sénégal.

Je respecte toujours ma parole qui est sacrée. Donc si je ne suis pas qualifié au second tour, je soutiendrai le candidat de Yewwi Askan Wi qui y sera conformément aux engagements de notre charte", a déclaré Malick Gackou.



El Hadj Malick Gackou va d'ailleurs plus loin en martelant qu'en aucune manière il n'apportera de soutien à Amadou Bâ, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar.



"Et même si par extraordinaire aucun candidat de Yewwi n’est qualifié au second tour (ce cas de figure étant impossible pour moi) je soutiendrai jamais le candidat de BBY en l’occurrence Amadou Ba.

En pareil cas je soutiendrai tout candidat de l’opposition pour un changement salvateur dans notre pays",assure Malick Gackou.



Rappelant être un homme armé d’un code d’honneur, Malick Gackou rassure qu'en aucun cas "les hurlements des lycaons" ne lui feront changer de position.



Makhtar C.