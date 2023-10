Afrique : future locomotive de l’économie mondiale - adakar.com

Afrique : future locomotive de l'économie mondiale Publié le jeudi 26 octobre 2023

© aDakar.com par DR

Conférence de présentation de l`édition d`octobre 2023 du Rapport du FMI sur “les Perspectives de l`Économie Mondiale“

Dakar, le 18 octobre 2023 - Le siège de la Banque Centrale des États de l`Afrique de l`Ouest (BCEAO) a abrité une conférence de présentation de l`édition d`octobre 2023 du Rapport du FMI sur “les Perspectives de l`Économie Mondiale“. Tweet

L'économie mondiale est en récession depuis les trente dernières années. Sur la période 2017-2021, la moyenne de la croissance mondiale s'est établie à 2,4% contre 3,4% durant l'intervalle 1996-2000. Un ralentissement économique que le continent africain pourrait bien stopper du fait de ses potentialités.



Atlantic Council, un think-tank spécialisé dans les relations internationales a indiqué dans son rapport d'octobre intitulé « Africa’s Economic Renaissance – Reimagining the Continent’s Role in Revitalizing the Global Economy », a indiqué que l'Afrique pourrait jouer un rôle déterminant dans la revitalisation de l'économie mondiale en s'appuyant principalement sur sa démographie, ses ressources naturelles et sur des investissement structurels.



Au moment où plusieurs régions du monde connaissent un vieillissement généralisé de leur population, l'Afrique, elle, possède la population la plus jeune. En effet, environs ⅔ de sa population est âgée de 30 ans et 40% des africains ont moins de 14 ans. Il s'agit là d'un réservoir de main d'œuvre conséquent.