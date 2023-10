Sénégal : USAID E&I alloue des fonds à Microsen pour soutenir les PME - adakar.com

News Économie Article Économie Sénégal : USAID E&I alloue des fonds à Microsen pour soutenir les PME Publié le jeudi 26 octobre 2023 | sikafinance.com

La structure de Microfinance, Microsen, contrôlée par SF Capital de Moustapha Sow, et USAID Entrepreneuriat & Investissement, signent une convention qui met en place une ligne de financement de 47 millions FCFA destiné aux PME.

La ligne de crédit a pour ambition de faciliter l'offre de prêts aux Petites et moyennes entreprises (PME) sénégalaises dans le domaine des secteurs à fort impact socio-économique, notamment l'agriculture et l'agro-industrie, la santé et la nutrition, les énergies renouvelables, l'eau, l'assainissement et l'hygiène, la création d'emplois, et les industries créatives.

En dehors du fonds de 47 millions FCFA, le partenariat devrait favoriser la mobilisation de 187 millions FCFA en faveur, au moins, de 75 micro, petites et moyennes entreprises et groupements d'intérêt économique d'ici au 31 décembre 2023.

Ledit partenariat selon Ndeye Binta Diop, directrice générale de Microsen SA, vient renforcer le positionnement de Microsen sur le financement de l'une de ses cibles prioritaires telles que les PME et dans une dimension plus structurante les femmes évoluant dans les secteurs visés par la présente convention. De son côté, la cheffe du projet entrepreneuriat & investissement de l'Usaid , Dieynaba Thiam Ka, estime que ce partenariat illustre l'engagement de l'Usaid à lever les barrières aux activités entrepreneuriales des jeunes et des femmes souvent plombées par les difficultés d'accès au financement.

Mouhamadou Dieng