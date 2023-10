Fermeture de l’UCAD: la Coordination des étudiants de l’UGB dénonce des “décisions davantage politiques qu’académiques“ - adakar.com

Fermeture de l'UCAD: la Coordination des étudiants de l'UGB dénonce des "décisions davantage politiques qu'académiques" Publié le jeudi 26 octobre 2023

La Coordination des Etudiants de Saint-Louis (CESL), la structure suprême de défense des Intérêts matériels et moraux des étudiants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB) tient à informer l'opinion nationale et internationale de la situation chaotique qui prévaut dans les universités publiques sénégalaises.



D’emblée, la CESL souhaite dénoncer avec la plus grande fermeté les actes abjects commis par les autorités de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) en collusion avec les forces de défense et de sécurité à l'encontre des représentants des étudiants. Elle exige instamment aux autorités de mettre fin à cet acharnement envers les représentants des étudiants.



Il est de notoriété publique qu'il y a eu des violences perpétrées à l'encontre d'étudiants et de leurs représentants qui ne faisaient que réclamer l'ouverture de leur université afin de pouvoir simplement poursuivre leurs études. Il convient de rappeler que les perturbations récurrentes du calendrier universitaire sont essentiellement dues à la fermeture injustifiée des universités. Il semble que ces décisions soient davantage politiques qu’académiques. Cette situation entraîne un chevauchement des années académiques, obligeant ainsi les étudiants à passer deux ans au lieu d'un dans un même niveau. Cela constitue une véritable perte de temps pour les étudiants sénégalais, qui, malgré ces épreuves inhumaines, demeurent ambitieux et responsables quant à leur avenir. Un exemple flagrant de cette situation préoccupante est la fermeture actuelle de l'UCAD. Au lieu de rouvrir efficacement l’université, les autorités continuent de réprimer les représentants des étudiants.



Il est également important de souligner les énormes difficultés auxquelles sont confrontées les autres universités publiques du Sénégal. La Coordination des Étudiants de l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) réclame la tenue de deux sessions pour les deux semestres de l'année universitaire 2022/2023, ainsi que l'installation et la livraison d'équipements pour douze amphithéâtres de 150 places et des pavillons de 1000 lits.



De son côté, la Coordination des Amicales d'UFR de l'Université Alioune Diop de Bambey (UABD) demande la nomination d'un nouveau recteur, le début des travaux de construction d'un hangar, la reprise et l'achèvement des travaux de construction de nouveaux logements sociaux et d'un restaurant, la réfection des installations (sanitaires, chambres) à Bambey, dans les sites de Ngoundiane et de Diourbel, ainsi que la mise à disposition des cartes d'étudiants pour les étudiants de la licence 1 ECOMIJ, et le désherbage et la désinfection complète de l'université.



Les universités du Sine-Saloum de El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN) et de l'Université Iba Der Thiam (UTDT) sont quant à elles fermées sans raison apparente jusqu'à nouvel ordre. Cela ne constitue qu'une petite partie des difficultés auxquelles les étudiants sénégalais dans les universités publiques sont confrontés.



La Coordination des Etudiants de Saint-Louis appelle les autorités universitaires à la raison et à faire preuve d'élégance managériale dans la gestion des temples du savoir car la place de l'étudiant n'est nullement ailleurs que dans les amphithéâtres. Par cette occasion, elle profite pour faire savoir à ses détracteurs que les étudiants sont les principaux garants de la quiétude du pays et cette situation inquiétante pourrait être la goutte d’eau de trop qui fera déborder la vase.



La Coordination des Etudiants de Saint-Louis réitère son engagement et sa disponibilité pour la cause de l’étudiant.



Le Président de Séance

Mouhamadou Mansour Sy BOYE