Déclaration sur la situation politique: la Société civile demande "à l''administration de s'abstenir de tous actes et attitudes remettant en cause sa neutralité" Publié le jeudi 26 octobre 2023

Déclaration des associations de la société civile

La conduite du processus électoral en direction de l'élection présidentielle du 25 février 2024 ainsi que les menaces sur les libertés publiques nous préoccupent au regard des restrictions de tous ordres à l'endroit des acteurs politiques ou partis d’opposition et des violations de la loi électorale par le Ministère de l’intérieur chargé, à travers les services centraux de la Direction de l'automatisation des fichiers, de la gestion du fichier général des électeurs.



En effet, en dépit d'une décision de justice ordonnant la réintégration de Mr. Ousmane Sonko sur les listes électorales, le Ministère de l'intérieur refuse d'appliquer la dite décision défiant l'autorité judiciaire et violant par la même occasion les dispositions de l'article L.47 - alinéa dernier qui rendent immédiatement exécutoire une telle décision de justice. De plus, est-il besoin de rappeler qu’en vertu des articles 36 74-2 de la loi organique sur la Cour Suprême, le pourvoi en matière de contentieux sur l'inscription sur les listes électorales n'est pas suspensif.



Sur un autre plan, les visites de proximité et autres manifestations des leaders de l'opposition dans le cadre de la collecte des parrainages sont systématiquement interrompues, voir interdites au moment où le candidat de la majorité sillonne librement le pays en organisant meetings et caravanes.



Cette situation qui engendre une discrimination en faveur de certains acteurs politiques n’est pas de nature à permettre ('organisation d'une élection libre, inclusive, transparente et apaisée.



C’est pourquoi, nous, membres de la plateforme SOS/PAIX élargie à d'autres organisations de la société civile signataires de la présente déclaration, prenant la pleine mesure des risques qui planent sur l’organisation de l'élection présidentielle, exigeons du Ministère de l'intérieur et particulièrement de l'administration :

❖Le respect de la loi ;

❖Une neutralité sans équivoque dans la gestion du processus électoral ;

❖ Une impartialité sans faille à l'endroit des candidats ;

❖ Interpellons par la même occasion la Commission électorale nationale autonome, pour qu'elle assume ses responsabilités en vue d'assurer le bon déroulement du processus électoral conformément à sa mission de contrôle et de supervision des opérations électorales ;

❖ Demandons à l’administration de s'abstenir de tous actes et attitudes remettant en cause sa neutralité et portant un sérieux coup à la confiance des acteurs politiques ;

❖ Invitons la Direction générale des élections à rendre public les informations sur chaque étape du processus électoral ;

❖ Recommandons enfin à l'administration et aux institutions de régulation de veiller à l'intégrité et à la transparence du processus électoral, gage d'une élection libre, crédible, apaisée et inclusive à laquelle nous restons fermement attachés.



Fait à Dakar le 24 octobre 2024



Les organisations signataires :

1. COSCE

2. PF/ANE

3. RÉSEAU SIGGIL JIGGEN

4. PACTE

5. ONG3D

6. RADDHO

7. LSDH

8. URAC

9. GRADEC

10 ARTICLE 19 SÉNÉGAL ET AFRIQUE DE L'OUEST

11. OSIDEA

12. HANDICAP FORM EDUC

13 CERAC

14. FORUM SOCIAL SÉNÉGALAIS

15 AFRIKAJOM CENTER

16 ENDA GRAF SAHEL

17 DIALOGUE CITOYEN

18. CONASUB

19. PLATEFORME DE VEILLE DES FEMMES POUR LA PAIX ET LA SÉCURITÉ « EUTU JAMM »

20 PRÉSENCE CHRÉTIENNE

21. VISION CITOYENNE