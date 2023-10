Coopération: le Sénégal et l’Union Européenne signent un accord historique pour cinq projets stratégiques - adakar.com

Coopération: le Sénégal et l'Union Européenne signent un accord historique pour cinq projets stratégiques Publié le jeudi 26 octobre 2023

Le Président Macky Sall et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont scellé un partenariat essentiel pour renforcer la coopération entre l'Union Européenne (UE) et le Sénégal dans des secteurs d'importance cruciale pour le pays, a-t-on appris sur la page de la présidence via Facebook.



Le Sénégal et l'Union Européenne ont signé un accord historique visant à mettre en œuvre cinq projets stratégiques dans le cadre de l'initiative "Global Gateway". Ces projets couvrent des domaines clés tels que la sécurité alimentaire, la formation professionnelle, le transport urbain, l'environnement et la mondialisation.



Ces projets sont une réponse aux défis de la crise alimentaire ainsi qu'au choc économique résultant de la crise ukrainienne. Ils englobent des dispositions visant à renforcer la formation et l'emploi, une restructuration du transport collectif à Dakar, un appui à la gouvernance, une dépollution de la baie de Hann, ainsi que des initiatives visant à promouvoir l'inclusion et l'innovation.



Ce partenariat marque une étape significative dans les relations entre le Sénégal et l'Union Européenne, offrant des opportunités cruciales pour le développement et le bien-être du pays.



