Forum "Global Gateway" à Bruxelles : le Président Macky Sall appelle à la co-construction pour le financement des infrastructures en Afrique Publié le jeudi 26 octobre 2023 | aDakar.com

La cérémonie d'ouverture du Forum "Global Gateway" s'est tenue Bruxelles, ce 25 octobre 2023 à Bruxelles, en présence du Président Macky Sall, de représentants de gouvernements de l'Union européenne et d'autres pays du monde, de leaders du secteur privé, de membres de la société civile, de penseurs éminents, d'institutions financières et d'organisations internationales.



Le Président de la République, dans son discours sur le financement des infrastructures en Afrique, a souligné que, bien que la construction d'infrastructures progresse sur le continent, l'Afrique reste sous-financée en volume et confrontée à des problèmes de financement en raison des taux d'intérêt élevés et des délais de remboursement souvent courts. Il a insisté sur la nécessité de réviser les règles et pratiques actuelles qui entravent l'accès de ses pays à des ressources financières substantielles et à des conditions de financement viables.



Le Chef de l'État a également appelé les dirigeants nationaux et les partenaires internationaux à engager un dialogue ouvert sur les priorités et les modalités pour passer d'une approche d'aide à une logique de partenariat basée sur la co-construction. Cette approche vise à mobiliser des financements importants et à investir dans de grands projets qui favoriseront une croissance économique partagée et la prospérité.



Le Forum "Global Gateway" offre une plateforme pour discuter et élaborer des solutions concrètes permettant de surmonter les défis du financement des infrastructures en Afrique. Le Président Sall insiste sur l'importance de travailler ensemble pour bâtir un avenir plus prospère et durable sur le continent africain.



