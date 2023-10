Alerte: l’Agence Sénégalaise de Règlementation Pharmaceutique appelle à éviter les médicaments à base de pseudoéphédrine par voie orale - adakar.com

Alerte: l'Agence Sénégalaise de Règlementation Pharmaceutique appelle à éviter les médicaments à base de pseudoéphédrine par voie orale Publié le jeudi 26 octobre 2023

© aDakar.com par DR

Pharmacie au Sénégal

L'Agence Sénégalaise de Règlementation Pharmaceutique (Arp) a émis une alerte ce mercredi 25 octobre 2023, recommandant d'éviter la prescription, les conseils et l'utilisation de médicaments contenant de la pseudoéphédrine par voie orale en cas de rhume, de grippe ou d'allergie, a-t-on appris.



Cette mesure a été prise par mesure de précaution en attendant les conclusions d'une étude menée par le Comité des experts de l'Agence européenne des médicaments (Ema).



L'Arp a publié un communiqué officiel indiquant qu'elle a été informée des risques potentiels d'événements indésirables graves associés à l'utilisation par voie orale de médicaments contenant de la pseudoéphédrine. La recommandation s'inscrit dans le cadre d'une vigilance accrue concernant ces médicaments au Sénégal.



L'alerte de l'Arp fait suite aux inquiétudes soulevées en France concernant les risques d'accidents vasculaires cérébraux (AVC) ou d'infarctus liés à l'utilisation de médicaments contenant de la pseudoéphédrine. Bien que des enquêtes soient en cours pour évaluer ces risques, l'Arp préconise une prudence accrue dans l'utilisation de tels médicaments, soulignant que la sécurité et la santé des citoyens sont de la plus haute importance.



