Le Sénégal achète officiellement en France 41 objets ayant appartenu à Léopold Sédar Senghor

Le président Macky Sall avait demandé à ce que ces objets, prévus pour être vendus aux enchères en France par un particulier, puissent être achetés par l’État sénégalais, au nom de la préservation de la mémoire de Senghor et du patrimoine du pays.



Trois stylos plumes en or, un briquet en or, un poudrier en or, des colliers et des bracelets en vermeil, mais aussi des médailles et des décorations officielles… Au total, 41 objets ayant appartenus à Léopold Senghor et à sa femme Colette Hubert ont été acquis par l’État du Sénégal, pour une somme de 244 000 euros.



« La médiation s'est très bien passée et nous sommes parvenus à un accord. La totalité des lots de cette vente font l'objet d'une cession amiable de gré à gré avec le Sénégal. Toutes les parties sont ravies de cet accord », a affirmé ce mercredi à l'AFP Solène Lainé, commissaire-priseur à l'hôtel des ventes aux enchères de Caen où a eu lieu l’acquisition par l’État sénégalais.