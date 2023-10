Le FMI approuve le décaissement de 275,7 millions $ en faveur du Sénégal - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Le FMI approuve le décaissement de 275,7 millions $ en faveur du Sénégal Publié le jeudi 26 octobre 2023 | Agence Ecofin

© Autre presse par DR

La ville de Dakar.

Tweet

L’institution a salué les « performances satisfaisantes » des autorités sénégalaises dans la mise en œuvre de leur programme de réformes économiques, malgré un environnement extérieur défavorable.



Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé, dans un communiqué publié mardi 24 octobre, que son conseil d’administration a approuvé le décaissement d’un financement de 275,7 millions de dollars en faveur du Sénégal.



Ce montant comprend un prêt de 212 millions de dollars au titre de la facilité élargie de crédit (FEC) et du mécanisme élargi du crédit (MEDC), ainsi qu’un financement de 63,7 millions de dollars au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité (FRD), un mécanisme de prêt lancé en 2022 par l’institution financière pour aider les pays à revenu faible ou intermédiaire à « relever les défis structurels à long terme, tels que le changement climatique, grâce à des financements à long terme et à faible coût », a-t-on précisé de même source.



Le FMI a également souligné les « performances satisfaisantes » des autorités sénégalaises dans la mise en œuvre de leur programme de réformes économiques malgré un environnement extérieur défavorable. « A l’exception d’un indicateur quantitatif, tous les critères de performance et les objectifs indicatifs pour fin juin 2023 ont été respectés. Trois des six critères structurels pour la première revue du programme FDC/MEDC ont été remplis. Les autorités se sont engagées à mettre en œuvre les trois critères structurels restants concernant la gouvernance et la stratégie de dépenses fiscales avant l’examen du dossier par le Conseil d'administration du FMI », a -t-il indiqué. Et d’ajouter : « Les deux mesures de réforme pour la première revue du programme au titre de la FRD, qui portent sur l'adoption d'un décret sur la gestion des investissements publics intégrant des considérations climatiques à chaque étape de l'élaboration du projet et le plan de mise en œuvre de la stratégie pour des transports publics verts, ont été mises en œuvre ».



Le Fonds a par ailleurs indiqué que la croissance de l’économie sénégalaise devrait se limiter à 4,1 % en 2023, toujours en dessous de son niveau d'avant la pandémie pour la deuxième année consécutive, du fait d’un environnement extérieur défavorable et de la situation sociopolitique du premier semestre 2023 qui a affecté les secteurs du commerce et des services.



La croissance devrait cependant rebondir à 8,3% en 2024, grâce notamment au démarrage de la production du gaz naturel à partir du second semestre.