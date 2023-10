Immigration clandestine: la gendarmerie interpelle 171 migrants en deux jours - adakar.com

La gendarmerie nationale, dans le cadre de la lutte contre le phénomène de l'immigration irrégulière, a interpellé 171 candidats entre le 22 et 24 octobre 2023, renseigne la marine nationale ce mercredi 25 octobre 2023.



Ces migrants ont été interpellés entre Saint-Louis, Joal et Kayar. Parmi eux figuraient 11 organisateurs, 13 Maliens, 18 Gambiens et un Ivoirien.

La gendarmerie a aussi procédé à la saisie de biens matériels, notamment, un véhicule de marque Peugeot 307, 07 téléphones portables ainsi que la somme de deux millions trois-cent cinquante et un mille (2.351.400 FCFA).



