Culture: Le Sénégal décaisse 244 mille euro pour acquérir 41 objets du président Senghor

Le gouvernement sénégalais dans son engagement de racheter les objets ayant appartenu au président Léopold Sédar Senghor et sa femme, a décaissé 244 000 euros soit 160 millions FCFA pour acquérir 41 objets sur un total de 243 lots, indique RFI, ce mercredi 25 octobre 2023.



Il s'agirait notamment de trois stylos plumes en or, un briquet en or, un poudrier en or, des colliers et des bracelets en vermeil, mais aussi des médailles et des décorations officielles, comme le collier de l’ordre du Nil, composé de 16 maillons en or aux bordures émaillées de vert, de rouge et de bleu. Aussi, un collier de l’ordre remis par l’Arabie saoudite aux chefs d’État non-musulmans ayant rendu des services exceptionnels à l’État saoudien, ou encore deux autres remis par l’Espagne et la Finlande, ainsi que bien d'autres objets qui composent cette liste.



Selon, Solène Lainé, commissaire-priseur à l'hôtel des ventes aux enchères de Caen où a eu lieu l’acquisition par l’État sénégalais, « La médiation s'est très bien passée et nous sommes parvenus à un accord. La totalité des lots de cette vente font l'objet d'une cession amiable de gré à gré avec le Sénégal. Toutes les parties sont ravies de cet accord ».



Ces objets seront livrés à l'ambassade du Sénégal en France avant d'être rapatriés vers le sol sénégalais.



HB