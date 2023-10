Football: Sadio Mané devient propriétaire du club de Bourges Foot 18 en France - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Football: Sadio Mané devient propriétaire du club de Bourges Foot 18 en France Publié le mercredi 25 octobre 2023 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Football: Sadio Mané signe au Bayern Munich pour trois ans

Tweet

L'international sénégalais, Sadio Mané est désormais le propriétaire du club de Bourges Foot 18 évoluant en nationale 2 en France, a-t-on appris ce mercredi 25 octobre 2023 du média sportif Foot Mercato.



Cette annonce a été faite lors d'une conférence de presse auquelle le capitaine sénégalais aurait assisté en visio.

«Je vous confirme l’arrivée officielle de Sadio Mané en tant que partenaire du Bourges Foot 18. Je tiens à lui adresser mes salutations les plus chaleureuses. C’est une arrivée officielle en présence de Cheikh Sylla, président du club. Sadio Mané a des valeurs humanistes, il a une proximité et il a une volonté d’avoir un projet social», a confié le maire de la ville.



Assistant en visio cette annonce, Sadio mané a exprimé toute sa fierté de se lancer dans ce projet.«C’est un grand plaisir d’accompagner le projet de mon ami Cheikh Sylla. On discute depuis 3 ans. On va travailler ensemble pour développer et structurer le club et le professionnaliser. Le défi sera énorme, mais la population sera concernée et on y arrivera. Le maire et le président m’ont convaincu avec la volonté d’atteindre les objectifs immédiats.»



Cette décision de racheter a été inspirée par son ami, président de ledit club Cheick Sylla. Les premiers contacts ont eu lieu en octobre 2020 et la première lettre d’intention officielle est survenue le 15 août 2023.

Le montant de rachat de la petite écurie n'a pas été dévoilé, mais cette nouvelle permet au club de tenir afin de participer et construire le rêve de bon nombre de passionnée de football.



HB