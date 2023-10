Deuxième édition du Forum des Armées de l’Air Africaines : Réflexion sur l’adaptation des capacités de la force aérienne aux conflits modernes - adakar.com

Deuxième édition du Forum des Armées de l'Air Africaines : Réflexion sur l'adaptation des capacités de la force aérienne aux conflits modernes Publié le mercredi 25 octobre 2023

© Autre presse par DR

Aéroports International Léopold Sédar Senghor du Sénégal

La deuxième édition du Forum des Armées de l'Air Africaines s'est tenue les 25 et 26 octobre 2023 à l'Aéroport militaire Léopold Sédar Senghor, accueillie par l'Armée de l'air sénégalaise. Le thème central de ce forum international était "Adapter les capacités de la force aérienne et l'emploi des drones aux conflits modernes".



Le ministre des Forces armées, Me Oumar Youm, a présidé cet événement et souligné son importance pour renforcer la coopération entre les différentes forces aériennes africaines. Il a mis l'accent sur la nécessité d'harmoniser la mise en état, la mise à niveau et le renforcement des capacités des forces aériennes pour répondre aux menaces actuelles en Afrique.



Les discussions du forum ont notamment porté sur l'emploi des forces aériennes en relation avec les nouvelles technologies associées aux drones. Le ministre a rappelé que l'Afrique est confrontée à de nombreuses menaces complexes, telles que le terrorisme, le banditisme transfrontalier et diverses formes de criminalité. Il a souligné que l'armée sénégalaise était prête à anticiper ces menaces et à protéger l'intégrité territoriale et la sécurité des populations.



Le ministre s'est dit impressionné par les discussions du forum et satisfait du programme de mise à niveau des armées mis en place par le président sénégalais pour renforcer l'efficacité de l'armée.